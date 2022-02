To år efter patient nul: Flere støtter coronahåndtering

- Danmark har fået sit første covid-19-tilfælde, indledte Statens Serum Institut en pressemeddelelse den 27. februar 2020.

Søndag er det to år siden, coronavirus kom til Danmark. Siden har over 2,5 millioner danskere haft virusset i kroppen.

Men Danmark er kommet godt igennem de to år, mener de fleste danskere.

I en Voxmeter-måling foretaget for Ritzau vurderer godt 69 procent, at regeringens håndtering af epidemien har været "god" eller "meget god", mens 16 procent svarer "hverken god eller dårlig".

Kigger man på samme måling for et år siden, var godt 63 procent tilfredse med coronahåndteringen.

Den stigning kan ifølge Michael Bang Petersen til dels forklares med, at Danmark stod i en helt anden situation for et år siden end nu. Han er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, der følger befolkningens adfærd under corona.

- Vi var under hårde restriktioner, og der var en relativ ophedet politisk debat om genåbning.

- Denne gang står vi på den anden side af restriktioner, som der generelt har været enighed om at ophæve, siger Michael Bang Petersen.

Han vurderer også, at opbakningen er blevet "løftet lidt", efter at regeringen gik væk fra forsigtighedsprincippet, og der i stedet er blevet genåbnet hurtigere.

Men målingen viser også, at danskerne ikke har glemt coronavirus, mener Michael Bang Petersen.

Tæt på hver tredje svarer, at deres adfærd stadig i høj eller meget høj grad er påvirket af coronasituationen.

- Det kan både afspejle, at folk stadigvæk skal håndtere en masse smitte. Det kan også afspejle, at der er sårbare grupper, som stadigvæk forsøger at holde sig for sig selv.

- Så det her er en indikation af, at corona ikke har forladt folks bevidsthed helt, selv om restriktioner er ophævet.

Målingen fra Voxmeter er foretaget fra 22. til 24. februar med svar fra 1006 repræsentative respondenter.

/ritzau/