Professor Allan Randrup Thomsen mener, at Danmark bør sørge for at være bedre forberedt på den næste pandemi.

To år senere: Fagfolk mener at nedlukning var rigtig

Fredag er det to år siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde lukkede Danmark ned på grund af coronavirus.

Lone Simonsen, der er pandemiforsker ved Roskilde Universitet mener, at det var en rigtig beslutning.

- Vi stod i en meget ubehagelig og uhyggelig situation, fordi der var kommet en helt ny virus, som først havde spredt sig i lande langt væk, men pludselig var det gået helt galt i Italien.

- Når jeg ser tilbage nu, var det en rigtig beslutning at handle hurtigt, siger hun.

Også Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, mener, at det var rigtigt at lukke ned 11. marts 2020.

Han mener dog også, at Danmark var dårligt forberedt på epidemien.

- Vi var ikke forberedt ordentligt nok, selv om vi vidste, at der måtte komme sådan noget.

- Nu prøver vi at lukke hullet, men vi er stadig ikke der, hvor der offentligt er planer for, hvad vi gør, hvis det her sker igen med et nyt virus, siger han.

Han mener, at der skal forberedes og investeres, så Danmark er bedre rustet, hvis der kommer en ny pandemi.

