Året har budt på rekordmange borgerlige vielser

Aldrig før er så mange par blevet borgerligt viet i København som i 2023.

Det skriver Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen i en pressemeddelelse.

I løbet af 2023 har 7557 par fået en borgerlig vielse i København, og det er altså en ny rekord.

I 2022 blev der afholdt 7484 borgerlige vielser, og inden da lød rekorden fra 2019 på 6679 borgerlige vielser.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi prioriterer at tilbyde forskellige muligheder for en vielse, der passer til det enkelte par - både på rådhuset og ude i det fri, siger kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard (RV) i pressemeddelelsen.

Ud af de 7557 vielser var 541 vielser foretaget i forbindelse med konceptet "Vie i det fri" og 319 vielser under konceptet "Book en foged". Begge disser tal slår også rekorder.

Vielser i det fri er vielser, hvor ceremonierne foregår under åben himmel eller på særlige steder i byen, som for eksempel Amager Strand eller Skuespilhuset.

Hvis man booker en foged, kan man få en giftefoged ud for at forestå en vielse på et tidspunkt og sted, man selv har valgt.

/ritzau/