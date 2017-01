Flemming Møldrup skrev om, at det ikke behøver være svært at være skilt, og at man må kæmpe for kærligheden til børnene. Hans kronik gjorde stort indtryk på læserne og blev den mest læste artikel fra Kristeligt Dagblad i år. Her får du de 10 mest læste artikler fra 2016

Flemming Møldrup skrev i september til kristeligt Dagblad om, hvor ondt det gør at være alenefar og samtidig bevare en god relation til moderen til hans barn. "Jeg er alenefar, og jeg er stadig sammen med min ekskæreste", skrev Møldrup. Hans personlige historie optog mange af Kristeligt Dagblads læsere.



Den handler om alt det grimme, der kan ske i en skilsmisse eller et brud, som ikke kan vaskes væk igen. Men når der er børn indblandet, må de voksne holde hovedet koldt og rette det svære i en anden retning. Møldrups kronik blev læst af så mange, at den er Kristeligt Dagblads mest læste artikel i 2016.



Også andre historier om forældre, børn og unges relationer og liv har været blandt de mest læste artikler i 2016.

Mange voksne børn oplever en forstærket sorg, fordi de ikke fik talt med forældrene, inden de døde. Gymnasieelever føler sig stresset over karakterræs og høje sociale forventninger. Og hvad gør en kendt forfatter, når hun bliver uhelbredeligt syg?



Blandt de mest læste artikler fra udlandet finder man flere historier om indvandring- og integrationsproblemer i Sverige samt et interview med den amerikanske læge, der fik en livsforandrende nærdødsoplevelse og efterfølgende skrev en bestsælgende bog om den menneskelige bevidsthed.

Herunder kan du se hele listen over årets 10 mest læste artikler fra Kristeligt Dagblad.

Det er selvfølgelig svært at blive skilt, men det behøver ikke være svært at være skilt, lød det i en kronik af Flemming Møldrup. Jeg er alenefar og er stadig sammen med min ekskæreste, skrev han.



Den meget personlige skilsmissehistorie om frustrationer, smerte og kærlighed til børn blev årets mest læste artikel fra Kristeligt Dagblad.

Engang glædede Christoffer Koch Andersen sig til at lære, til at blive klogere på verden, til at komme ud og gøre en forskel en dag. Men så kom præstationsræset i vejen og ændrede alting.



Vi bragte gymnasieelevens ærlige indlæg, som blev den anden mest læste artikel i år.

Britiske The Independents journalist Lizzie Dearden svarede på spørgsmål fra Kristeligt Dagblad om, hvorfor hun havde skrevet artiklen "Danmark vedtager 'nazi-agtig lov', som tvinger flygtninge til at aflevere deres kontanter og værdier" i forbindelse med en ny dansk asyllovgivning.



Læserne var så interesserede i journalistens svar, at artiklen endte på top 3 over de mest læste artikler fra 2016.

Voksne børns sorg over tabet af deres forældre er i mange tilfælde undervurderet og kan ende i vedvarende sorglidelse. Maja O'Connor forsker blandt andet i vedvarende sorglidelse, der forventes at blive en diagnose i løbet af få år.



Mange læsere fandt vej til artiklen om at miste forældre og den efterfølgende sorg, som var en af årets mest læste.

Kristeligt Dagblads læsere er optagede af spørgsmål om efterlivet og klikker ofte på artikler om dette emne. Det gjaldt også interviewet med den amerikanske forfatter og tidligere hjernekirurg Eben Alexander, som blev en af årets mest læste artikler.



Eben har haft en nærdødsoplevelse på grund sygdom og skrev bogen ”Gaverne fra himlen” om "beviserne” for eksistensen af efterlivet. "Jeg oplevede, at min bevidsthed rejste til en ny dimension, mens min hjerne var lukket fuldstændigt ned," siger han i et interview med Kristeligt Dagblad.



Under en nynazistisk demonstration i Borlänge i Midtsverige stoppede den 42-årige sorte kvinde Tess Asplund optoget, hvilket blev fanget i et foto, der blev et stort hit på internettet.



Artiklen om billedet, alle i Sverige talte om i maj, stjal mange læseres opmærksomhed og blev en af årets mest læste.



Depression og angst er også emner, som læserne gerne vil læse om. Derfor blev artiklen med sociolog Anders Petersen en af årets mest læste.



I interviewet fortæller sociologen om et præstationssamfund, hvor man hele tiden skal præstere bedre, holde sig udviklingsparat og blive en bedre version af sig selv.

Kristeligt Dagblads læsere sætter stor pris på god litteratur, herunder digte. Derfor satte vi os for at finde de bedste danske digte nogensinde og præsenterede dem i en af vores mange, populære specialhistorier.



Mange fandt frem til denne specialhistorie, hvor litteraturprofessor Anne-Marie Mai udpegede digtene, der bliver læst op og og fortolket af et panel af poesielskende eksperter.



Læserne var også meget interesserede i en anden historie om indvandringens pres på det svenske system. Denne gang om hvordan flygtningestrøm, kriminelle bander og religiøs ekstremisme presser svensk politi i disse år.



I artiklen, der er blandt de mest læste i år, fremgår det, at selve det svenske retssystem ifølge politiinspektøren i Region Stockholm trues af kollaps.



Maria Gerhardt ved ikke, om hun bliver 40 år. Hendes kræft er uhelbredelig. Men den 38-årige forfatter er fast besluttet på at få tiden til at betyde noget.



Denne rørende historie om terminalpatienten Maria rørte mange læsere og blev blandt de 10 mest læste artikler fra 2016.