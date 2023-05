Årets første kvartal slår rekord for indvandring til Danmark

Aldrig før er der i årets første kvartal kommet så mange udlændinge til Danmark, som der er i 2023.

Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Berlingske.

21.986 personer er i årets første tre måneder kommet til Danmark, mens 11.506 har forladt landet.

SMVdanmark, brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, siger til Berlingske, at de mange indvandringer er positive nyheder.

- Det er super positivt af tre grunde. Det gør det muligt for virksomhederne at udnytte momentum i økonomien, det presser inflationen ned, og det styrker de offentlige finanser i en tid med hård demografisk modvind, siger seniorøkonom Thomas Gress til avisen.

Han siger videre, at danske virksomheder er gode til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og at de har gode erfaringer med det.

Thomas Gress fortæller også, at det kan have en positiv effekt, at der er indvandrere i Danmark, der taler godt om Danmark til folk i deres hjemland.

Mere end halvdelen af migrationerne mod Danmark sker fra vestlige lande, skriver Berlingske. Sammen med Balkan-landene og Ukraine står den gruppe for to tredjedele af indvandringen.

Danmark står ikke alene med tendensen.

EU's grænse- og kystvagt Frontex kunne i weekenden berette om en stigende tendens med personer, der forsøger at nå unionens grænser.

I årets første fire måneder steg antallet af personer, der forsøgte at nå de europæiske kyster fra Nordafrika via ruter mod Italien, med 292 procent sammenlignet med sidste år.

Tallet bygger på en opgørelse foretaget mellem januar og april i år sammenholdt med antallet af registrerede personer i samme periode i 2022.

/ritzau/