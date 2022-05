Årets første officielle sommerdag kan komme på torsdag

Bornholm og den vestlige del af Jylland vil formentlig blive snydt for varme temperaturer denne uge.

Torsdag kan blive årets første officielle sommerdag med temperaturer op til 27 grader.

Det fortæller vagthavende meteorolog Klaus Larsen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mandag morgen.

- Der er stor chance for, at vi får den første meteorologiske sommerdag torsdag, hvor store dele af landet får op til 25 grader, og i Sønderjylland kan det blive op til 27 grader.

- Bornholm og den vestlige del af Jylland vil måske føle sig lidt snydt med noget lavere temperaturer omkring 15-20 grader, siger Klaus Larsen.

En meteorologisk sommerdag er kendetegnet ved temperaturer på over 25 grader. Men selv om det bliver varmt de fleste steder, holder det ikke nødvendigvis tørt.

Ifølge meteorologen bliver torsdag således også den dag på ugen, hvor der kan falde mest regn med fire-fem millimeter.

Til gengæld er der nogle solrige dage at finde først på ugen.

- De første par dage får vi perioder med sol og skyer og temperaturer omkring 20 grader.

- Så får vi en rigtig flot dag onsdag med solskin og temperaturer op til 23 grader i Jylland, siger Klaus Larsen.

Fredag tager temperaturerne et dyk til under 20 grader efter en varm torsdag. Omvendt bliver det igen tørt, og de fleste danskere vil få solen at se.

Ens for alle ugens dage er, at vinden bliver svag.

Det er ifølge meteorologen forholdsvist normalt for årstiden at registrere den første officielle sommerdag i midten af maj.

Det er dog meget afhængigt af, hvor vinden kommer fra. Hvis vinden kommer fra havvandet, vil det tage toppen af temperaturerne, da havet omkring Danmark ikke er varmere end 12-13 grader i øjeblikket, siger Klaus Larsen.

Hvis vinden omvendt kommer syd fra, kan det give sommerlige temperaturer, som det er tilfældet torsdag.

Ifølge meteorologen er der ikke andre sommerdage i vente i prognoserne end den torsdag.

/ritzau/