Årets første Samsø-kartofler er solgt for 36.000 kroner

Salling Group, der står bag flere fødevarekæder, køber årets første 24 kilo Samsø-kartofler for 36.000 kroner.

Det er ikke billigt at købe årets første kartofler fra Samsø.

Salling Group, der står bag fødevarekæderne Føtex, Bilka og Netto, har tirsdag punget ud med 36.000 kroner for 24 kilo kartofler.

Det svarer til 1500 kroner per kilo.

De eftertragtede kartofler er solgt af familievirksomheden Brdr. Kjeldahl, som i år var de første til at hive Samsø-kartofler op fra mulden.

Det skriver TV2 Østjylland.

Søren Peter Kjeldahl, som er direktør i Brdr. Kjeldahl, mener, at det er en fair pris.

- Jeg synes, det er en rigtig fin pris. Men der har altså også været rigtig meget arbejde med det. De har kunstvandet de første 10-12 dage af april for at holde frosten væk.

- Så det skal også koste lidt penge, når der er gjort så stort et arbejde ud af det, siger han til Ritzau.

Sidste år blev de første kartofler taget op den 1. maj, hvor de blev solgt for 1000 kroner kiloet.

Kartoflerne kommer ifølge Søren Peter Kjeldahl lidt tidligere i år på grund af godt vejr på Samsø.

- Indtil nu har det været et perfekt år til Samsø-grøntsager og til Samsø-kartofler. Vi har haft mere sol på Samsø, og i marts havde vi meget mildt vejr.

- Vi dækker kartoflerne med fiberdug og plastik, så når solen skinner, bliver det rigtigt varmt på kartoflerne, og så kommer de altså hurtigt fra start, siger han.

Salling Group har i første omgang valgt tre butikker, som får lov til at sælge kartoflerne. Det drejer sig om Netto i Hornbæk, Føtex i Vanløse og Bilka i Randers.

De er udvalgt, fordi de er indstillet til Frugt- og Grøntprisen, hvor landets bedste grøntafdeling hædres. Kartoflerne landede i butikkerne ved 18-tiden.

Kasper Riggelsen, presseansvarlig i Salling Group, forventer, at de ved 20-tiden allerede er ved at være solgt. Han oplyser, at kartoflerne koster 25 kroner for 250 gram. Derfor giver investeringen ikke overskud for Salling Group.

- Det er ikke noget, der giver os verdens bedste forretning. Det er noget, vi gerne vil, fordi det er lidt sjovt, og det er noget, vores kunder sætter pris på. Så det tager vi gerne med, siger Kasper Riggelsen til Ritzau.

/ritzau/