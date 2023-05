Årets første skybrud kan ramme dele af Jylland mandag

Årets første skybrud kan blive en realitet mandag eftermiddag flere steder i Jylland.

DMI har varslet skybrud og torden i et bælte fra Aalborg i nord til Haderslev i syd.

- Vi har varslet, at der kan komme skybrud - det vil sige 15 millimeter vand eller mere på en halv time.

- Det betyder med andre ord, at det høvler ned, siger vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Eriksen.

Det er fugtig luft kombineret med temperaturer omkring de 20 grader, der kan sætte de kraftige byger i gang.

- Det er ligesom, når man koger vand, og der kommer luftbobler. Det samme sker i atmosfæren. I stedet for luftbobler er det bare kraftige byger, der popper op, siger meteorologen.

Det er ikke usædvanligt, at årets første skybrud indfinder sig i maj.

- Jo tættere vi kommer på sommer, desto mere varmt og fugtigt bliver det. Så det er meget normalt, at der kan komme lokale skybrud i maj, siger Jesper Eriksen.

Varslet er gældende fra mandag over middag til sidst på eftermiddagen.

Skybrud kan ifølge meteorologen give udfordringer dels i trafikken, dels i hjemmene.

- Det kan det, fordi der kan opstå akvaplaning på vejene. Og hvis folk er uheldige, kan der kommer vand i kældrene. Der er også risiko for torden, og det er noget, man skal have respekt for, siger Jesper Eriksen.

Når de kraftige byger er drevet over mandag aften, markerer det samtidig overgangen til en anden vejrtype.

Den seneste tid har vi været vant til temperaturer på 20 grader og måske lidt over.

Men fra tirsdag og onsdag vil temperaturen falde til mellem 10 og 15 grader, og vinden vil tiltage.

Frem mod næste weekend ser det ud til, at temperaturerne igen vil stige. Prognosen er dog endnu usikker, fremgår det af DMI's hjemmeside.

/ritzau/