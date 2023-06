Årets første tropenat rammer Danmark tidligere end normalt

Det er varmt i Danmark. Også om natten. Og det resulterede natten til mandag i, at temperaturen lokalt holdt sig over 20 grader, og dermed fik vi årets første tropenat.

Det skete ved Kegnæs på Sydals i Sønderjylland, skriver DR.

Her nåede temperaturen efter en varm dag ned på 20,1 grader i nattetimerne, hvilket lige nøjagtigt er nok til at kalde det en tropenat.

En tropenat er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) karakteriseret ved, at temperaturen i et helt døgn - også om natten - ikke kommer under 20 grader.

Normalt registreres der først tropenætter senere på sommeren, hvor havet omkring Danmark er varmet godt op efter en periode med høje temperaturer.

Men i år har temperaturen været høj siden maj måned, og det har varmet havet godt op allerede.

/ritzau/