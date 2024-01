Årets første uge byder på gråvejr og snestorm

En regulær snestorm lurer særligt i Nordjylland i løbet af årets første uge.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Martin Lindbjerg.

- Der er udsigt til udbredt sne eller slud i den nordlige halvdel af Jylland. I resten af landet er det regn eller slud, fortæller han.

Den nordlige del af Sjælland kan også blive ramt af sne, men ifølge meteorologen er det på nuværende tidspunkt usikkert.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ikke det mest sandsynlige, siger Martin Lindbjerg.

1. januar vågner danskerne op til en ny dag og et nyt år, der byder velkommen med overskyet vejr og en del byger.

- Først på dagen er det kun enkelte byger. Efterhånden kommer der en del byger i hele landet, siger han.

Temperaturerne ventes at lande et sted mellem tre og syv grader med let til frisk vind.

I løbet af natten bevæger en koldere luft sig ind i den vestlige del af landet, og i Vendsyssel kan der være udsigt til sne, mens det i det sydvestlige Danmark ventes at holde mest tørt.

Herefter begynder vejret at skifte.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Natten til onsdag får vi frisk vind til kuling fra øst med vindstød op til stormstyrke, siger Martin Lindbjerg.

- Med så hård vind og udsigt til hvidt nedbør i Nordjylland er der risiko for snefygning i den del af landet ud på natten til onsdag.

Frem mod torsdag kan man forvente slud mange steder, hvilket betyder, at dronning Margrethe, der i sin nytårstale offentliggjorde, at hun trækker sig tilbage 14. januar, nok får sig en våd omgang på sin vanlige karettur.

- Fredag og lørdag er der ikke de store ændringer i vejrprognosen. Det er skyet, og der kommer hist og her lidt nedbør – mest som sne og slud, siger Martin Lindbjerg.

/ritzau/