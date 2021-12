Årets ord er fundet. Det handler ikke overraskende om corona

Årets ord er uden tvivl “coronapas”, sagde direktør i Dansk Sprognævn, Thomas Hestbæk Andersen, da ordet vandt finalen over “klimaangst” til kåringen af årets ord, der fandt sted på Svendborg Gymnasium og blev sendt live i programmet "Klog på Sprog" på DR P1 fredag formiddag.

“Vi skal ikke stemme på ord, der har været vigtige emner, men på ord der har optaget os meget”, sagde debattør og kulturjournalist på Berlingske Aminata Amanda Corr, da hun som medlem af juryen bag kåringen af Årets Ord, lagde sin stemme på “coronapas”, der også fik den største applaus blandt de mange gymnasieelever, der sad med som publikum.

Hun er en del af juryen sammen med Astrid Brandrup Torsting, gymnasieelev på Svendborg Gymnasium, Thomas Hestbæk Andersen, direktør i Dansk Sprognævn, Adrian Lloyd Hughes, vært på "Klog på Sprog", samt Henrik Lorentzen, der er seniorredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Foruden “klimaangst” og “coronapas” havde juryens fem medlemmer udvalgt otte vidt forskellige ord, herunder: croptop, druk, klimaangst, krænkelse, landsholdseufori, magtfuldkommen, sølvpapirshat, vaccine og vaccineskeptiker. Omkring 205 ord var nomineret af danskerne til årets kåring, som Dansk Sprognævn siden 2008 har foretaget i et samarbejde med forskellige sprogprogrammer på DR P1 - en kåring som Adrian Lloyd Hughes kalder: “deres hjertebarn”.

Der er altid nogle ord, der springer ud blandt nomineringerne men ikke i år, fortalte Thomas Hestbæk Andersen.

“I år er der ingen oplagte favoritter. Det har været interessant at se, at der faktisk ikke har været et, to eller tre ord der har stukket af”, sagde han til nomineringen i “Klog på Sprog”.

Til lyden af Ennio Morricones ikoniske duelmusik fra westernfilmen "Den gode, den onde og den grusomme" blev gymnasieelev på Svendborg Gymnasium Freja Lykke Morberg i duel for at forsvare, hvorfor “coronapas” skulle vinde som årets ord over “vaccine”.

“Coronapasset er en nyskabelse, der er blevet en implementeret del af vores hverdag. Det har været den helt store betingelse for genåbningen, og det er et ord, vi er begyndt at bruge meget", sagde hun på DR P1 forud for kåringen og argumenterede for, at ordet "pas" nu også har fået en helt ny betydning.

Årets ord kan sige meget om, hvad der har haft betydning for vores verden i det forgangne år. Sidste år kunne vi ikke komme udenom, at coronakrisen havde indtaget dagsordenen, hvilket også kunne spores i det danske sprog, hvor ord som testkit, kontakttal og selvisolation blev føjet til Den Dansk Ordbog med 47 andre coronarelaterede ord i 2020.

Således kårede Dansk Sprognævn i 2020 “samfundssind” som årets ord, et ord der var meget sigende for år 2020, og som mange nok har gentaget for sig selv, når de blev i tvivl om, hvad der var meningen med at spritte hænder, holde afstand, og isolere sig selv. Samtidig var det også et mere håbefuldt ord, end hvis valget var faldet på eksempelvis “pandemi”, mens ordet var særligt i en dansk kontekst, fortalte Thomas Hestbæk Andersen sidste år, hvor han også var en del af juryen bag kåringen.

En anden krise, der har sat sit præg på sproget, er klimakrisen, og i 2019 blev "klimatosse" kåret som Årets Ord. Det var efter, at Pia Kjærsgaard (DF) havde sagt ordet i en tale efter Dansk Folkepartis tilbagegang ved Europaparlamentsvalget i år 2019. Det satte gang i en bølge på de sociale medier, hvor hashtagget #klimatosse og #klimatosser blev taget i brug af alt fra politikere til organisationer og privatpersoner.

“Hvidvask” var årets ord i 2018, som blev affødt af hvidvaskskandalen i Danske Bank, mens “kvindelandsholdet” blev årets ord i 2017, udløst af kvindelandsholdets sølvmedalje ved EM.