Roskilde Festival kan fredag melde udsolgt af partoutbilletter til årets festival. Der er stadig få billetter til onsdag og torsdag, mens billetter til fredag og lørdag også er udsolgt, lyder det i en pressemeddelelse.

Festivalen opfordrer til, at man bliver frivillig på festivalen, hvis ikke man har nået at købe en billet. Vil man forsøge at købe en billet af en anden, skal man bruge TicketMaster og dennes ordning om gensalg.

/ritzau/