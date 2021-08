Aarhus Festuge genopliver sig selv med lyskunst i lange baner

Aarhus Festuge er tilbage, efter at kulturbegivenheden i 2020 måtte aflyses, to uger før den skulle starte på grund af coronapandemien.

Fredag starter byfesten uden omfattende coronarestriktioner.

- Det bliver helt fantastisk. Det var så forfærdeligt, at vi så sent i processen måtte trække stikket sidste år. Vi er afsindigt glade for, at vi nu er så tæt på, at vi føler os helt sikre på, at der er kickoff i morgen, siger Rikke Øxner, der er direktør for Aarhus Festuge.

Pandemien er dog ikke ovre, og direktøren har en opfordring til dem, der har lyst til at deltage i byfesten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Publikum skal sørge for at tage en god portion sund fornuft med i taksen, og vi skal sørge for at planlægge sikker, siger hun.

Ved Aarhus Fest kan man blandt mange andre lysværker opleve "Urban Sun", der kombinerer kunst, fremsynethed og folkesundhed.

Rikke Øxner fortæller, at folkene bag værket gik i gang allerede inden coronapandemien.

- Det startede med viden om, at UV-lys dræber virus. Pludselig blev det meget aktuelt.

Hun fortæller, at værket skaber en cirkel, hvor virus er inaktiv.

- Det er jo magisk, at vi oven på al den afstand og bekymring for smitte faktisk kan undgå smitte, fordi virus er inaktiv i cirklen, siger hun.

Og skal hun anbefale én ting, der skal opleves ved byfesten, er det lyskunst.

- Jeg vil opfordre alle til at gå en tur fra havnefronten og op i Rådhusparken, hvor man også kan se noget af det smukke lyskunst, siger hun.

Vil man opleve så meget af lyskunsten som muligt, er der også mulighed for at deltage i en lysvandring, der starter hver aften klokken 21 og varer halvanden time.

Festugen finder sted fra 27. august til 5. september. Med mere end 1000 arrangementer på ti dage er Aarhus Festuge en af Nordeuropas største kulturbegivenheder.

Dronning Margrethe skyder festugen i gang med en åbningstale fredag.

Dronningen er protektor for den årlige byfest og holder åbningstale hvert år.

Aarhus Festuge blev afholdt for første gang i 1965.

/ritzau/