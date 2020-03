Aarhus i top på listen over verdens lykkeligste storbyer

Danskerne er blandt verdens lykkeligste folk. Aarhus ligger nummer to på listen over lykkeligste storbyer.

Fredag udkom FN's årlige World Happiness Report, som måler lykkeniveauet blandt 156 af verdens lande.

Igen i år rangerer Danmark højt på listen med en andenplads - kun overgået af Finland, som dermed kan kalde sig verdens lykkeligste land.

Mike Wiking, direktør hos Institut for Lykkeforskning, fortæller, at Danmarks gentagne høje placeringer blandt andet skyldes, at vi i Danmark er gode til at omstille velstand til velfærd.

- Vi er gode til at investere vores velstand i sundhed og uddannelse og skabe ens muligheder for alle. Det gør, at ret mange af os oplever ret stor tilfredshed med livet, siger han.

I år præsenterede rapporten også nye målinger, som rangerer lykkeniveauet blandt 186 af verdens byer. Her ligger København på en femteplads, mens Aarhus indtager andenpladsen - kun overgået af Helsinki.

- Et liv i storbyen er mere stressende, mens der i de mindre byer er et bedre socialt sammenhold, siger Mike Wiking.

Aarhus og København er dog de eneste danske byer, som er medtaget i målingen, oplyser han.

Rapporten fortæller også, at befolkningen i de rige lande i storbyerne er mindre lykkelige end den gennemsnitlige befolkning.

Direktør Meik Wiking forklarer, at det kan skyldes, at det er en "særlig type" af mennesker, som vælger at flytte til de største byer.

- Det kan være, at de er mere ambitiøse, og bagsiden ved ambition kan være, at man føler, man skal opnå endnu mere, end man gør, siger han.

Lige nu oplever alle danskere - både i by og på land - at være ramt af coronakrisen, hvor de flestes hverdag er blevet hastigt forandret.

Her fortæller Mike Wiking, at krisen kan sætte vores lykkefølelse "under pres". Dog giver han også bud på, hvordan vi bedst kommer igennem den.

- Vi har tillid til hinanden og det politiske system, og det er også det, der skal få os igennem denne krise, siger han.

Han giver også gode råd til, hvordan man kan holde humøret højt gennem krisen.

- Man kan stadig have kontakt til sine venner og bekendte via Skype, og det at gøre noget aktivt virker positivt på folk.

- Man kan bruge ekstra tid i køkkenet og lave et dejligt måltid mad og nyde nogle af de simple glæder i livet, siger Mike Wiking.

De universiteter, som sammen med Gallup World Poll står bag rapporten, har for at måle lykkeniveauet blandt andet har spurgt, hvor tilfreds man er med livet, oplyser Mike Wiking.

Her er 0 det værst tænkelige og 10 det bedste tænkelige liv. Danmark har i denne måling et gennemsnit på 7,646, mens Finland har et gennemsnit på 7,809.

/ritzau/