Aarhus indfører hotspots på populære badestrande

Den spanske trappe og de populære badestrande i Riskov Den Permanente og Bellevue bliver corona-hotspots.

Fra klokken 14 bliver der indført såkaldte hotspots tre steder i Aarhus, hvor mange mennesker frygtes at søge hen i det gode vejr.

De tre hotspots kommer til at være badestrandene Bellevue og Den Permanente i Risskov og den spanske trappe, der ligger ved Aarhus Å i midtbyen.

Det fortæller Klaus Arboe, chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, torsdag på et pressemøde om corona-situation i Aarhus, der den seneste tid er blevet ramt af stigende smittetal.

- Det skyldes, at der ventes at være mange mennesker sammen på grund af det gode vejr.

- Kommer der en situation, hvor det samlede antal mennesker udgør en særlig smitterisiko, vil vi være klar til relativt hurtigt at lave opholdsforbud. Men vi håber ikke, at det bliver nødvendigt, siger han.

Det er første gang Aarhus får de såkaldte hotspots. I København har populære badezoner som Göteborg Plads og Sandkaj været underlagt opholdsforbud, og begge områder er stadig udpeget som hotspots af Københavns Politi.

Der vil blive skiltet i de tre områder, og Østjyllands Politi vil i højere grad være til stede på de nyindførte hotspots. Politiet opfordrer til, at borgere nyder det gode vejr andre steder end de tre udpegede hotspots.

Hvis et område bliver udpeget som et corona-hotspot, betyder det, at politiet på meget kort tid kan indføre et reelt opholdsforbud i området.

Aarhus har oplevet en alvorlig opblussen i antallet af nye smittetilfælde med covid-19. Det har blandt andet fået kommunen til at indføre nye restriktioner for besøg på plejehjem, og nu kommer turen altså til den bredere befolkning.

Siden onsdag er der 39 nye smittede i Aarhus.

- Der er ikke mindst brug for, at alle vi borgere i Aarhus - i virkeligheden hele Danmark - træder til og finder den agtpågivenhed og opmærksomhed frem, som vi havde i begyndelse af krisen, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) på pressemødet.

/ritzau/