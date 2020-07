Aarhus Kommune trækker forbud mod plejehjemsdokumentar

Magistraten i Aarhus Kommune har torsdag enstemmigt vedtaget, at forbud mod dokumentar skal ophæves.

Aarhus Kommune har torsdag besluttet at stoppe indsatsen for, at kritisk dokumentar fra et plejehjem i kommunen ikke bliver vist. Det skriver Aarhus Kommune i en meddelelse.

Dermed bør det midlertidige forbud, der er nedlagt ved domstolene, bortfalde.

Dokumentaren indeholder skjulte optagelser fra blandt andet plejehjemmet Kongsgården, der har været meget omtalt. Aarhus Kommune fik tidligere et midlertidigt forbud på plads mod at vise dokumentaren.

Nu har en enig magistrat - et beslutningsdygtigt organ bestående af folkevalgte kommunalpolitikere - besluttet at stoppe sagen og vil sende den beslutning til Ankestyrelsen.

- Jeg er utrolig tilfreds med, at samtlige partier i Aarhus Byråd bakker op om mit ønske om at få vist TV2's dokumentar. Dokumentaren fortjener offentlighedens kendskab, skriver rådmand Jette Skive (DF), der er ansvarlig på området, i en skriftlig kommentar.

Det var Jette Skive og Aarhus Kommune selv, der fik nedlagt forbuddet, der er godkendt i både by- og landsret.

Video og billeder fra dokumentaren er bragt af Ekstra Bladet. De viser en til tider ydmygende behandling af en beboer.

Oven på debatten og opmærksomheden skiftede Aarhus Kommune og Jette Skive holdning til forbuddet mod offentliggørelse.

Det var dog juridisk usikkert, om det kunne lade sig gøre at trække det tilbage, da nedlæggelsen var en domstolsbeslutning.

Det er vurderingen, at det kan kommunen godt, og nu har Aarhus Kommune altså officielt besluttet at gøre det.

- Jeg har set dokumentaren og den rystede mig.

- Det er mit håb, at vi alle kan lære af dokumentaren, og at den vil sætte gang i en grundig debat om, hvordan vi som samfund skal behandle vores ældre – og om vi har økonomi nok til give de ældre den pleje og omsorg, som de fortjener, skriver Jette Skive yderligere i en kommentar til beslutningen.

/ritzau/