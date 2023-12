Aarhus Kommune vil forbyde ansatte at bruge snus og tyggetobak

Et flertal i Aarhus Byråd vil forbyde kommunalt ansatte at bruge snus, tyggetobak og andre nikotinprodukter i arbejdstiden.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Med forslaget ønsker partierne, at rygepolitikken for medarbejdere i Aarhus Kommune skal laves om til en tobaks- og nikotinpolitik.

Det betyder, at alle de arealer, der i dag er røgfri, skal udvides til også at gælde nikotinprodukter. Det gælder både indenfor og udenfor.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Aarhus Kommunes hjemmeside er der 28.000 ansatte i kommunen.

Forslaget er stillet af fire partier i Aarhus Byråd, som tilsammen har flertal. Det gælder Venstre, De Konservative, SF og De Radikale.

Ifølge Christian Budde (V), der er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, er der i øjeblikket en ungdomsgeneration, hvor "problemet med snus og puffbars accelerer".

Han siger, at kommunens medarbejderne skal være "rollemodeller".

- Vi skal have en forventning om, at vores medarbejdere er rollemodeller. Især for børn og unge mennesker.

- Der er man nødt til at gå foran, når man går på arbejde. Vi ved, at nikotin kan være superskadeligt i en ung alder, men mange af de tiltag, vi har foretaget indtil nu, har været som at slå i en pude.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er nødt til at gøre noget mere. Andet kan vi ikke være bekendt, siger han til Århus Stiftstidende.

Bliver forslaget gennemført, vil det kun være tilladt for de ansatte at bruge lægemiddelgodkendte nikotinprodukter såsom nikotinplastre og -tyggegummi.

Partierne bag forslaget har ifølge lokalmediet tilsammen 17 mandater ud af 31 mandater.

Forslaget skal formelt behandles på et byrådsmøde 20. december.

/ritzau/