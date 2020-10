Aarhus Kommune vil teste alle mellem 15 og 24 år

Med stigende smitte blandt unge i Aarhus Kommune sætter kommunen ind med opfordring for at bryde smittekæder.

Aarhus Kommune opfordrer alle unge mellem 15 og 24 år til at blive testet for corona.

Man vil sætte ind overfor de unge, fordi tre ud af fire nye smittede er under 30 år.

Stadsdirektør i Aarhus Kommune, Niels Højberg, oplyser, at opfordringen kommer på baggrund af en anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Styrelsen for Patientsikkerhed har hele tiden fortalt os, at det afgørende er, at få testet dem der er smittet, siger han.

Han påpeger, at man ikke kan smitteopspore, hvis man ikke ved, hvem der er smittet.

Den seneste uge har Aarhus Kommune haft en forekomst på 131,5 smittede per 100.000 indbyggere. Myndighedernes bekymringsgrænse ligger på 20 per 100.000 indbyggere.

På trods af at alle unge bliver opfordret til at lade sig teste, vurderer Niels Højberg, at der vil være testkapacitet nok til dem.

- Testkapaciteten bliver gearet op, så i løbet af nogle dage vil man være i stand til at håndtere den her udfordring, siger han.

Ifølge ham er hastighed "super vigtigt", og kommunen vil gerne imødegå smittespredning.

De unge skal testet to gange, for at være sikke på, at de ikke er smittet med coronavirus.

Niels Højberg oplyser, at der skal holdes møde med uddannelsesinstitutionerne mandag, da man gerne vil placere de mobile testenheder hensigtsmæssigt i forhold til de unges færden.

Fredag er de mobile testenheder til stede ved Bydelshuset i Tilst, ved HHX i Viby og ved Nordgårdshallen i Gellerup.

Aarhus Kommune havde i august et lokalt udbrud af smitte, som det lykkedes at få inddæmmet relativt hurtigt.

Ifølge Niels Højberg vil man benytte sig af den erfaring i den nuværende situation med smitte blandt unge.

I august var det især smitte i det somaliske mindretal, der gjorde, at de aarhusianske smittetal steg.

/ritzau/