Aarhus Letbane er ramt af nedbrud og kører ikke

En it-fejl er skyld i at den nye Aarhus Letbane fredag aften er gået i stå. Alt trafik er indstillet.

Aarhus Letbane er ramt af teknisk nedbrud og kører ikke fredag aften.

Det fortæller kommunikationsansvarlig for letbanen, Jens Velling.

- Vi har problemer med netværksforbindelsen - et it-problem. Det betyder, at vi ikke kan styre letbanetogene fra kontrolcentret. Og det er vi ved at finde en løsning på nu.

- Vi arbejder på det og arbejder så hurtigt som muligt. Men der er ikke nogen prognose på, hvornår vi kommer til at køre igen, siger han.

Alt trafik på letbanestrækningen, der går fra banegården i Aarhus til Aarhus Universitetshospital i Skejby er indstillet. Strækningen har 12 stop.

Letbanen blev indviet 20. december efter omfattende forsinkelser.

Forsinkelsen af åbningen af Letbanen har, ifølge en aktindsigt som TV2 Østjylland har fået indsigt i, kostet næsten 70 millioner kroner.

/ritzau/