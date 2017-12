Aarhus Letbane kører med passagerer torsdag

Fra klokken 11 torsdag er det gratis at køre med letbanen i Aarhus. Fredag ventes den i almindelig drift.

Letbanen i Aarhus vil fra torsdag begynde at køre med passagerer. Den ventes at være i almindelig drift fredag, oplyser Trafikstyrelsen og Aarhus Kommune.

Det vil fra torsdag klokken 11 være gratis at køre med letbanen resten af dagen.

Den kommer til at køre seks gange i timen mellem togstationen i Aarhus og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Tidligere onsdag oplyste Trafikstyrelsen, at man havde givet grønt lys til, at letbanen kunne begynde at køre med passagerer, såfremt en række sikkerhedsbetingelser bliver opfyldt.

Selskabet bag, Aarhus Letbane, har nu tygget på det og siger ifølge Trafikstyrelsen og Aarhus Kommune, at man er klar til at tage letbanen endeligt i brug.

Letbanen skulle oprindeligt være åbnet 23. september, men det blev aflyst med én dags varsel.

Åbningen var planlagt til at skulle foregå under pomp og pragt.

Men kransekage og skåltaler måtte aflyses, fordi Trafikstyrelsen ikke kunne sikkerhedsgodkende letbanens operatør, Keolis. Der var også problemer med letbanens regler for teknisk vedligehold.

Siden den aflyste åbning har Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane afholdt en række møder for at få godkendt letbanen hurtigst muligt.

/ritzau/