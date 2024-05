Aarhus-rådmand savner hjælp til at trappe unge ud af opioidmisbrug

Der er brug for klarere retningslinjer for, hvordan man trapper unge ud af et misbrug af opioider.

Sådan lyder det fra rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune Anders Winnerskjold (S).

Et udspil er ifølge Berlingske på vej fra regeringen, og det skal sætte ind over for et stigende problem med opioidmisbrug blandt unge.

Et problem, der også er nærværende i landets næststørste by.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores erfaring er desværre, at problemet er støt stigende. Helt konkret ser vi børn ned til 14 år, der er afhængige af de her stoffer, siger rådmanden til Ritzau.

Det er et år siden, at kommunen som en af de første i landet vedtog en handlingsplan på området.

Det indebærer blandt andet, at repræsentanter fra kommunen tager ud til skoler og uddannelsesinstitutioner for at informere de unge om konsekvensen af et misbrug af de vanedannende midler.

Kommunen har også skræddersyet et egentligt behandlingstilbud for unge under 18, der havner i et opioidmisbrug.

Problemet er ifølge rådmanden, at der mangler retningslinjer fra sundhedsmyndighederne om, hvordan man trapper unge ud af et misbrug.

- Der er meget stor forskel på, om man behandler en på 14 år eller 52 år, om man har haft et misbrug i et halvt år eller i 20 år.

- Der mangler nogle klare retningslinjer, så vi kan arbejde ensartet med de her ting både i kommunerne, men også i forhold til at de praktiserende læger har noget at støtte sig til, siger Anders Winnerskjold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han mener også, at toldmyndighederne skal øge trykket i forhold til at bremse import af opioider.

- Vi ser, at man kan købe piller helt ned til fem kroner stykket, så man kan finansiere et misbrug på SU, hvis det er det, man vil.

- Jeg efterspørger både en højere strafferamme for distribution af de her stoffer, og at toldmyndighederne gør mere for at stoppe importen, siger Anders Winnerskjold.

Rådmanden mener, at det haster med flere initiativer til at dæmme op for problemet.

- Vores erfaring i Aarhus er, at det er ekstremt vigtigt, at man som kommune sætter i gang og tager det her dybt seriøst. Og så er der også brug for hjælp fra regeringen og Folketinget, siger han.

Det samlede udspil fra regeringen vil formentlig blive præsenteret inden sommerferien, oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

/ritzau/