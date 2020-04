Aarhus skodder tobakken ved busstoppesteder og biblioteker

Kræftens Bekæmpelse kalder forbud mod rygning på offentlige udearealer for det hidtil mest vidtgående.

Det er slut med at tænde en cigaret, mens man venter på bussen i Aarhus Kommune.

Byrådet i landets næststørste by har vedtaget et omfattende tobaksforbud på offentlige udearealer.

Det gælder offentlige arealer ved eksempelvis busstoppesteder, biblioteker, svømmehaller, lokalcentre og byens kultursted, Musikhuset.

- Desværre er der en stor stigning i antallet af unge rygere, og i forvejen dør næsten 14.000 danskere hvert år på grund af rygning.

- Derfor skal vi reagere. Jeg ser frem til, at vi får røgfrie legepladser, busstoppesteder og røgfrie udearealer ved alt fra lokalcentre og biblioteker til administrationsbygninger og sundhedscentre, siger Jette Skive (DF), rådmand for sundhed og omsorg, i en pressemeddelelse.

Tobaksforbuddet gælder også for e-cigaretter og vandpiber. Reglerne blev vedtaget på byrådets møde onsdag og er øjeblikkeligt trådt i kraft.

Hos Kræftens Bekæmpelse er projektchef Niels Them Kjær begejstret for tiltaget.

- Der er andre kommuner, der har indført røgfrie legepladser og røgfrie arealer ved eksempelvis idrætsanlæg.

- Men det her er klart det mest vidtgående, som nogen dansk kommune hidtil har indført, siger han.

Det omfattende forbud mod rygning på offentlige udearealer betyder, at der nu bliver sat skilte op de pågældende steder.

Projektchefen fra Kræftens Bekæmpelse forventer ikke, at politiet vil stå og kontrollere, at forbuddet bliver håndhævet alle steder.

Alligevel vil det have en effekt, forudser han.

- DSB har haft succes med røgfrie perroner, og det siger mig, at langt de fleste gerne vil overholde de regler, der er.

- Jeg tror også, der vil være en stor selvjustits, så andre borgere vil se til, at alle overholder reglerne, siger Niels Them Kjær.

Det vigtigste signal er ifølge projektchefen i forhold til de unge.

- Det sender et signal om, at rygning ikke er normal adfærd for voksne, siger han.

Byrådet i Aarhus har også besluttet, at der ikke længere må sælges tobak ved events og arrangementer, der støttes af kommunen.

Det har tidligere fået arrangøren af festivalen Northside til at melde ud, at man dropper tobakssalget.

I byens gågade, Strøget, er der ikke indført et decideret rygeforbud. Her er det aftalt med de handlendes forening, at man vil iværksætte en kampagne, der appellerer til, at folk ikke ryger.

