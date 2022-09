Aarhus tog afsked med sin bykonge og hele byens bedstefar

Det var næsten, som om himlen også fældede en tåre, eller faktisk ganske mange, da Aarhus Domkirkes kirkebænke begyndte at blive fyldt op torsdag eftermiddag. Bisættelsen af byens tidligere borgmester fra 1982 til 1997 og hele landets indenrigsminister fra 1997 til 2000 var da også et farvel til en af de helt store personligheder i Aarhus’ historie: Thorkild Simonsen.

Varme, nysgerrighed og oprigtig interesse for medmennesket er nogle af de beskrivelser, der er gået igen i de mange mindeord, der siden hans død er kommet fra nær og fjern. Også fra mange af de borgere, der i dagene efter hans død har skrevet personlige hilsner i den kondolencebog, som Aarhus Rådhus lagde frem. For socialdemokraten Thorkild Simonsen var på ingen måde kun anerkendt for sine politiske evner, der var med til at gøre Aarhus til en moderne by med for eksempel Musikhuset, kunstmuseet Aros og planen for Aarhus Havn. Han var i mindst lige så høj grad dybt respekteret og elsket for det, som biskop Henrik Wigh-Poulsen i sin tale kaldte Thorkild Simonsens vandmærke: ”Viljen til at hjælpe og være der for den anden og i det tage sin opgave på sig.”