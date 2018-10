Aarhus Universitet sætter ind mod fagforeningers eksklusivaftaler

Visse fagforeninger og a-kasser betaler over 100.000 kroner for eksklusiv adgang til de studerende.

Aarhus Universitet vil gennemgå og revurdere eksklusivaftaler, som fagforeninger og a-kasser indgår med fakulteter og rusvejledere for at markedsføre sig over for nye studerende.

Det skriver Prosabladet, der har søgt aktindsigt i aftalerne.

I et brev til de fire dekaner på Aarhus Universitet indskærper rektor Brian Bech Nielsen, at kontrakter, der har "karakter af eksklusivaftaler", ikke må indgås.

- Universitetets samarbejdsrelationer med fagforeninger skal være båret af et hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes eventuelle valg af fagforening, skriver rektoren.

Med sit indgreb følger rektoren sin kollega fra Københavns Universitet, Henrik C. Wegener.

Her skred man sidste måned ind over for særlige sponsorater fra fagforeninger og a-kasser.

I flere af aftalerne på Aarhus Universitet er der ifølge Prosabladet krav om, at rusvejledere skal tale positivt om fagforeningerne.

Af dokumenterne fremgår det ifølge bladet også, at Ingeniørforeningen (IDA) har indført bonusser til rusvejledere, hvis de får indmeldt over 70 procent af nye studerende.

Og en aftale mellem Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og CA A-kasse forpligter instituttet til ikke at samarbejde med andre a-kasser.

Aftalerne på Aarhus Universitet er indgået af Djøf, Ledernes Hovedorganisation, Dansk Magisterforening, Akademikernes A-kasse, CA, Dansk Journalistforbund, IDA, Kommunikation og Sprog.

Alene i 2018 har Prosabladet fundet kontrakter for i alt 1.020.000 kroner.

Dertil kommer sekscifrede beløb, som Djøf og CA A-kasse har betalt, men som er undtaget fra aktindsigt.

Aarhus Universitets pressechef, Anders Corell, forklarer, at universitetet fortsat er i gang med at gennemgå alle kontrakterne for at finde ud, hvilke aftaler der holder sig inden for rammerne.

- Jeg er sikker på, at der ikke er nogen, der bevidst har lavet aftaler med det formål at give visse fagforeninger fordele frem for andre. Der er snarere tale om eksempler på aftaler, der ikke har været helt gennemtænkt, siger han til Prosabladet.

Aarhus Universitet har endnu ikke overblik over omfanget af de økonomiske aftaler.

- Vi er glade for samarbejdet med fagforeninger og a-kasser. Men det er helt klart, at man ikke skal kunne købe sig til særlige rettigheder, og at vi ikke skal forskelsbehandle. Nu sætter vi ekstra fokus på at sikre samme betingelser for alle, siger Anders Correll.

Prosabladet er medlemsblad for Prosa, et fagforbund for it-professionelle.

/ritzau/