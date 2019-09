Aarhus Universitet trækker stærkt kritiseret oksekødsrapport tilbage

Landbrug & Fødevarer har haft for stor rolle i rapport om oksekød og klima, erkender Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet trækker omstridt rapport om oksekøds klimabelastning tilbage.

Det begrundes med, at den ikke lever op til universitetets standarder for armslængde og uafhængig forskning.

Det oplyser Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet, der står bag rapporten.

Beslutningen kommer, efter at Information har afdækket, at Landbrug Fødevarer har skrevet afsnit i rapporten og påvirket en pressemeddelelse om resultaterne.

Niels Halberg, der er direktør for DCA på Aarhus Universitet, erkender, at det er ikke er efter bogen, at en interesseorganisation indgår i arbejdet på den måde.

- Det lever ikke op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning samt god forskningsskik – og forskningsformidling, og vi har derfor valgt at trække rapporten tilbage.

- Vi kan ikke leve med at sådanne forhold skaber tvivl i offentligheden om universitetets integritet, og der vil nu blive strammet op på procedurerne, siger Niels Halberg i en pressemeddelelse.

/ritzau/