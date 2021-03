Aarhus vil have skoleelever fritaget for nationale test

Aarhus har ansøgt om at slippe for nationale test i folkeskolen. Flere andre kommuner går med samme tanker.

Det er egentlig i år, at landets skoleelever fra 2. til 8. klasse skal tage nationale test i flere fag, men det kan være, at eleverne i Aarhus slipper.

Et flertal i byrådet støtter nemlig et forslag om at søge om dispensation, og en ansøgning er derfor på vej til Undervisningsministeriet.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Thomas Medom (SF), der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus, peger på, at flere undersøgelser har vist, at testene er fyldt med fejl.

- I en hårdt presset coronatid skal skolerne bruge den sparsomme tid før sommerferien på andre og vigtigere ting, mener han.

Ifølge Aarhus går flere kommuner med samme tanker om at få fritaget skoler for testene. Blandt andet København og Aalborg.

Testene, der skal måle elevernes faglige niveau, skal laves mellem 1. marts og 11. juni. En periode, der på grund af corona er blevet forlænget.

/ritzau/