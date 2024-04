Aarhus vil teste ny uddannelse for unge der søger alternativ til bøger

Aarhus Kommune vil stille sig i spidsen for at afprøve en ny ungdomsuddannelse kaldet HPX - Højere Praktisk Eksamen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Uddannelsen skal være et alternativ til de traditionelle gymnasiale uddannelser.

Den skal være to-årig, og der skal være "mere værksted, mere praktisk undervisning" og "færre bøger og mindre teori".

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget om en ny type uddannelse blev sidste år bragt på banen af Reformkommissionen.

Nu foreslår byrådet i Aarhus at afprøve modellen i landets næststørste by.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) siger i pressemeddelelsen, at flere unge med den nye uddannelse vil "lande på deres rette hylde" og ende med at tage en erhvervsuddannelse efter HPX-forløbet.

- Det var en kompliceret og vanskelig opgave, vi gav os selv, da vi satte os for at ville beskrive - og senere afprøve - et nyt uddannelsestilbud til unge, der er mere praksisorienterede.

- Men processen har kun bestyrket os i, at et HPX-lignende tilbud kan være medvirkende til et mere hensigtsmæssigt uddannelsesvalg, hvor flere unge lander på deres rette hylde, og hvor flere i sidste ende også vælger en erhvervsuddannelse.

Forudsætningen for den nye ungdomsuddannelse er ifølge forslaget, at 10. klasse i folkeskolen nedlægges.

Uddannelsen vil bestå af to år i stamklasser, og der skal være fire hovedindgange med overskrifterne:

Artiklen fortsætter under annoncen

Omsorg, sundhed og pædagogik, Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt Teknologi, byggeri og transport.

Uddannelsen skal give adgang til at læse videre enten på en erhvervsuddannelse eller på en videregående uddannelse.

Formanden for Reformkommissionen, professor Nina Smith, siger i pressemeddelelsen, at hun er "glad for, at Aarhus Kommune har valgt at arbejde videre med en HPX-uddannelse, der minder meget om den, vi foreslog i Reformkommissionen sidste år".

Aarhus Kommune skriver i pressemeddelelsen, at et forsøg med HPX eksempelvis kan igangsættes i regi af Sosu Østjylland og Aarhus Tech.

Aarhus Byråd har i denne uge afleveret dets forslag om at afprøve ungdomsuddannelsen til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

Regeringen ventes senere på året at komme med et udspil til en ny ungdomsuddannelse som opfølgning på anbefalingerne fra Reformkommissionen.

/ritzau/