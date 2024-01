Aarhusianere får mulighed for at hilse på kongeparret søndag

Københavnerne kunne i søndags byde det nye kongepar velkommen, og næste søndag bliver det så aarhusianernes tur.

I forbindelse med, at kong Frederik og dronning Mary deltager i en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke, vil parret køre i kortege fra Marselisborg Slot og ind til midtbyen - og tilbage igen.

Det fortæller kongehuset på sin hjemmeside, hvor ruten også bliver præsenteret.

Ruten går igennem Marselisskoven, forbi Sct. Pauls Kirke og banegården og videre ad byens gågade.

Kongehusets presseafdeling fortæller, at turen kommer til at foregå i bil og i et tempo, hvor man kan nå at vinke til passagererne. Særligt den sidste del af ruten vil farten være meget begrænset.

Også dronning Margrethe og prinsesse Benedikte deltager i gudstjenesten og vil følge samme ruten til domkirken.

Den nøjagtige tidsplan kendes endnu ikke, men gudstjenesten skal efter planen begynde klokken 14.

Det bliver i øvrigt Aarhus-biskop Henrik Wigh-Poulsen, der skal lede gudstjenesten. Han overtog i 2018 hvervet som kongelig konfessionarius efter Erik Norman Svendsen, der tidligere var biskop i Københavns Stift.

Når gudstjenesten er færdig, vender kongeparret hjem til Marselisborg ad samme rute.

/ritzau/