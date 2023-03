Årsopgørelse nærstuderes: Borgere har rettet knap 500.000 gange

Siden årsopgørelsen åbnede fredag aften, har borgere logget på TastSelv for at se deres skatteoplysninger 1.947.081 gange frem til søndag morgen klokken 07.00.

Det oplyser Skattestyrelsen på Twitter.

Det er ifølge DR mere end 200.000 flere end samme tidspunkt sidste år.

Der er samtidig frem til tidligt søndag morgen blevet foretaget 469.368 ændringer i årsopgørelsen.

Tallene er antal klik og ikke unikke brugere. En person kan derfor godt have logget på flere gange.

Ventetiden toppede med over fire timer fredag aften. Siden faldt den frem til lørdag, hvor der omkring middag var over 2,5 timers ventetid.

Igen faldt aktiviteten, og tidligt søndag morgen var der ingen kø til TastSelv.

En årsopgørelse er et skatteregnskab for sidste år. Her kan man se, hvor mange penge man skal have tilbage i skat eller betale, hvis man har betalt for lidt i skat.

Antallet af login rundede en million lørdag. Der var blevet logget på TastSelv 1.182.820 gange frem til klokken 15 lørdag eftermiddag.

I samme tidsrum var der blevet foretaget 292.451 ændringer i årsopgørelsen.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2023.

Hvis man er en af de dem, som får penge tilbage, vil man i de fleste tilfælde modtage beløbet fra medio april.

Fristen for at indbetale ens retsskat uden at skulle betale et procenttillæg er 3. juli 2023.

/ritzau/