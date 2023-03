ABC Jelly-slik udgør kvælningsfare for børn og tilbagekaldes

Specialbutikker på Sjælland og i Jylland tilbagekalder to varianter af ABC Jelly-slik.

Slikket udgør en kvælningsfare for små børn, hvis de spiser det.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Det drejer sig om varianterne ABC Jelly Straws og ABC Jelly Fruity.

Fødevarestyrelsen råder til, at man kasserer slikket eller leverer det tilbage til den butik, hvor det er købt.

På Sjælland forhandles slikket ifølge Fødevarestyrelsen i KFT 1 ApS i København K samt Vietnam Supermarked og Wanlong Asian Market i København S.

ABC Jelly Straws sælges i både poser og i små spande, som vejer 260 gram. ABC Jelly Fruity vejer 240 gram.

De to slikvarianter udgør en kvælningsfare, fordi det indeholder to tilsætningsstoffer, som gør, at det kan svulme op i svælget, når det spises.

/ritzau/