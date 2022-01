Actioncard i minksag blev skrevet i forventning om ny lovgivning

Da Rigspolitiet i november 2020 lavede et actioncard til samtaler med minkavlere, var hensigten at sikre, at minkavlerne ikke gik glip af en tempobonus, når et hastelovforslag, der var på vej, blev vedtaget.

Det forklarede juridisk sektionsleder Birgitte Buch fredag for Minkkommissionen.

Hasteloven blev aldrig vedtaget, og actioncardet har senere fået kritik for "urigtigt indhold" i en advokatundersøgelse.

Birgitte Buch skulle afgive forklaring, fordi hun 6. november 2020 stod for den juridiske sikring af det pågældende actioncard.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det pågældende actioncard stod blandt andet, at de politielever, der skulle foretaget opkaldene, skulle præsentere sig således:

- Jeg ringer fra Rigspolitiet på vegne af Førevarestyrelsen, da regeringen af hensyn til folkesundheden har truffet beslutning om at alle mink i Danmark skal aflives.

- Jeg ringer derfor vedrørende optælling af mink i raske besætninger.

Hvis minkavlere ikke ønskede at lukke en myndighedsperson ind for at tælle minkene, skulle eleverne sige:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

Actioncardet blev udfærdiget og godkendt 6. november, selv om Birgitte Buch selv dagen før havde hørt Fødevarestyrelsen oplyse, at der ikke var lovgrundlag til at kræve mink aflivet uden for en zone af 7,8 kilometer af minkfarme med coronasmitte.

Kombinationen af den viden og formuleringen om, at regeringen "har truffet beslutning at alle mink i Danmark skal aflives" undrede et af kommissionens medlemmer Ole Spiermann.

- I ved, der ikke er hjemmel, lød det udfordrende fra Spiermann.

- Det er den kontekstforståelse, vi arbejder ud fra, forsvarede Birgitte Buch sig.

- Regeringen har meldt ud, at alle mink skal være aflivet den 16. november.

Herefter konstaterede Ole Spiermann, at retsstillingen for minkejerne uden for zonerne på 7,8 kilometer var, at de selv måtte bestemme, hvad der skulle ske med deres mink.

- Men hele konteksten for at ringe rundt er, at regeringen har besluttet, at alle mink skal aflives, svarede Birgitte Buch.

Hun forklarede, at den beslutning, der omtales i kortet, henviser til regeringens pressemøde 4. november, hvor beslutningen om at aflive mink blev præsenteret.

- Men I har fået at vide, at der ikke var hjemmel, så I kan ikke sige til dem, at de skal aflive deres mink, spurgte Ole Spiermann.

- Det har vi gjort, svarede Birgitte Buch.

- Var det en fejl, spurgte Spiermann.

- Udmeldingen var jo stadig, hvad den var. Så længe vi ikke går ind på farme, før den fornødne hjemmel var der. I den bedste af alle verdener kan det godt være, at vi ikke skulle have skrevet det.

Efter Birgitte Buchs opfattelse var det uundgåeligt, at minkavlerne i sidste ende skulle aflive deres mink, når et hastelovforslag blev vedtaget i Folketinget.

Det endte ikke med at ske. Ellers om Birgitte Buch formulerede det:

- Vores kontekstforståelse viser sig ikke at være rigtig.

/ritzau/