Adam-modellen gætter på økonomien

* Adam står for Annual Danish Aggregate Model og er udviklet af Danmarks Statistik.

* Det er en makroøkonomisk model af dansk økonomi.

* Den giver en forenklet matematisk beskrivelse af den danske økonomis virkemåde.

* Den kan blandt andet forudsige økonomiske tendenser og gætte på effekter af politiske indgreb. For eksempel hvis pensionsalderen sættes op, eller SU'en beskæres.

* Det teoretiske grundlag er en sammensmeltning af keynesiansk og neoklassisk teori. Det vil sige, at produktionen og beskæftigelsen på kort sigt er bestemt af efterspørgslen og på lang sigt af udbuddet.

* Adams hovedbrugere er de økonomiske ministerier. Men modellen benyttes også af en række interesseorganisationer og pengeinstitutter.

* Modellen er under løbende udvikling. Med et til to års mellemrum udsendes nye modelversioner. Men det kan være oftere.

Kilde: Danmarks Statistik, Ritzau.

/ritzau/