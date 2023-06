ADHD-medicin tilbagekaldes - pillerne er for stærke

En bestemt ADHD-medicin bliver trukket tilbage fra apoteker, hospitaler og grossister.

En fejl hos producenten har medført, at for stærke piller er endt i pakninger til patienter, der skal have en mindre dosis.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om medicinen Aduvanz. Her er der fejl i ét parti, hvor piller på 70 milligram er endt i pakninger til 30 milligram.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan give "alvorlige bivirkninger".

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at de hyppigste bivirkninger kan være hjertebanken, hovedpine, søvnbesvær og vægttab.

Mindre hyppige bivirkninger kan være svimmelhed, synsforstyrrelse, mavesmerter, kvalme og opkast.

Dosisøgningen vil være hårdest for børn på grund af den relative stigning i medicinindtaget i forhold til vægt.

Partiet er på 1000 pakninger. For stærke piller kan være endt i op til 5 pakninger.

- Der kan være alvorlige bivirkninger ved at indtage 70 mg-kapsler i stedet for 30 mg-kapsler. Det gælder for alle, som ikke er vant til at indtage en sådan dosis – men især børn er i højere risiko for alvorlige bivirkninger, skriver Lægemiddelstyrelsen i meddelelsen.

Lægemiddelstyrelsen beder derfor patienterne om "hurtigst muligt" at tjekke de pakninger, de har.

Patienter kan se, om deres medicin er fra det parti, ved at kigge på æsken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her har det fejlbehæftede parti lot-nummeret 3206352D med udløbsdatoen 01/2025.

En 30 milligram-pille vil være hvid og lyserød, mens en 70 milligram kapsel vil være lyserød og blå. Styrken står anført på kapslen.

- I pakninger med fejl vil alle kapslerne i pakningen være af styrken 70 mg, dvs. farvekombinationen lyserød/blå, skriver Lægemiddelstyrelsen.

Patienter, der opdager fejlen, skal øjeblikket stoppe med at tage pillerne.

I stedet skal man bytte sin pakning på apoteket.

Hvis det er for sent, og de for stærke piller er indtaget, skal man kontakte sin læge.

/ritzau/