Adjunkt afviser at dømme Siumut ude trods dårlige målinger

Siumut ender ofte med at vinde grønlandske valg, selv om det ser svært ud på forhånd, påpeger adjunkt.

Meget tyder på et magtskifte i Grønland, hvor der tirsdag er valg til parlamentet, Inatsisartut.

Men regeringspartiet Siumut, som i meningsmålinger står til at miste magten, er før blevet målt for lavt.

Det understreger Rasmus Leander Nielsen, adjunkt ved Institut for Samfund, Økonomi Journalistik på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

- Vi har ved de sidste mange valg set, at Siumut simpelthen er blevet målt alt for lavt og alligevel ender med magten. Det er ligesom citatet fra fodbold med at tyskerne altid vinder til sidst.

- Så er de grønlandske valg ofte sådan, at det er Siumut, der vinder i sidste ende, selv om det ser hårdt ud på forhånd, siger han.

I meningsmålinger før valget er oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) spået til at blive største parti. Det vil give partiet førsteret til at forsøge at danne regering.

Ifølge Rasmus Leander Nielsen har interne magtkampe i Siumut sat partiet tilbage. Siumuts regeringschef, Kim Kielsen, blev i november væltet som partiformand til fordel for Erik Jensen. Men han blev siddende som leder af Naalakkersiutut, Selvstyret.

Derudover kan spørgsmålet om det store mineprojektet i Kuannersuit/Kvanefjeld i Sydgrønland, hvor IA er imod og Siumut for, blive udslagsgivende.

En nylig meningsmåling fra det grønlandske medie Sermitsiaq.AG viser, at 63 procent af befolkningen er mest imod projektet, som har fyldt meget i valgkampen.

- Der er meget, der tyder på, at vi får et regeringsskifte i Grønland. Men jeg vil se det, før jeg kan være helt sikker, fordi vi har oplevet mange gange før, at Siumut er blevet målt alt for lavt, siger Rasmus Leander Nielsen.

/ritzau/