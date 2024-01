Adoptionsbureau drejer nøglen om efter sanktioner fra tilsyn

Danmarks eneste formidler af internationale adoptioner, Danish International Adoption (DIA), stopper sit virke.

Det er blevet besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i DIA, efter at man er blevet ramt af en række sanktioner fra Ankestyrelsen og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Det oplyser DIA i en pressemeddelelse tirsdag.

Det er styrelsen og ministeriet, der fører tilsyn med adoptionsbureauet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det en tung beslutning at skulle tage for bestyrelsen i DIA. Men vi ser ingen anden udvej, siger Anne Friis, der er næstformand for bureauets bestyrelsen, i meddelelsen.

- Området for international adoption kan ikke længere, under de aktuelle vilkår i Danmark, drives af en ngo som vores.

DIA beskriver ikke de konkrete sanktioner i meddelelsen.

Fredag oplyste Ankestyrelsen DIA om, at styrelsen indstiller til social- og boligministeren at stoppe formidlingen fra DIA's største formidlingsland, Sydafrika.

Mandag meddelte ministeriets departement så, at DIA's fem øvrige landeaftaler suspenderes i en periode.

Aktuelt står der 36 ansøgere på venteliste fordelt på seks lande.

Beslutningen om at dreje nøglen om skal også ses i lyset af udviklingen på området for adoptioner i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge DIA blev der fra midten af 1970'erne og frem til 2010 årligt adopteret 400-500 børn til Danmark.

De seneste tre år har antallet ligget på mellem 20 og 40 børn årligt.

DIA's formidling af internationale adoptioner har været reguleret igennem en akkrediteringsaftale, der løbende er blevet fornyet af Ankestyrelsen.

Styrelsen har også ansvaret for godkendelse af hvert samarbejdsland og hver enkelt adoption.

- Som led i akkrediteringsaftalen er der udarbejdet en beredskabsplan, i tilfælde af at DIA's arbejde skal ophøre, skriver adoptionsbureauet i pressemeddelelsen.

/ritzau/