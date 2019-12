Adoptionsformidler i knibe: Lukker for nye ansøgere

Organisationen DIA, der formidler internationale adoptioner, er presset økonomisk grundet færre adoptioner.

Danish International Adoption (DIA), der er landets eneste formidler af internationale adoptioner, har besluttet at lukke for nye ansøgere til adoption.

Baggrunden for beslutningen er manglende økonomisk sikkerhed for, at DIA kan føre nye adoptanters sager til ende.

- Når vi vælger at stoppe med at tage imod nye ansøgere, er det ene og alene, fordi vi som bestyrelse ikke mener, at det vil være rigtigt at sætte en adoptionsproces i gang, som vi ikke har en berettiget forventning om også at kunne gennemføre.

- Som de økonomiske udsigter ser ud efter 2020, kan vi forudse et større underskud. Derfor har vi desværre været nødt til at træffe beslutningen om indtil videre at stoppe for nye ansøgere, siger bestyrelsesformand Lars Ellegaard.

Antallet af internationale adoptioner i Danmark er på ti år faldet fra 418 i 2010 til 64 sidste år, og væsentligt færre godkendes til adoption.

- Adoptionssystemet blev lavet om i 2015, og efter det kom en voldsom nedgang i antallet af ansøgere.

- Vi har prøvet at tilpasse organisationen i forhold til det mindre antal ansøgere, men vi kan ikke spare os ud af den her situation, siger Lars Ellegaard.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er bekymret over meldingen fra organisationen.

- Jeg har meget stor forståelse for, at det kan skabe usikkerhed hos mennesker, der venter på at blive godkendt som adoptanter, siger hun.

Ministeren oplyser, at man i erkendelse af problemerne har fordoblet driftsstøtten til DIA.

- Det er ikke ny viden, at der er økonomiske problemer. Faktisk så har vi bevilget yderligere driftsstøtte for 2020 i erkendelse af, at det ikke hænger sammen, som det er nu, siger Astrid Krag.

Ankestyrelsen, der er tilsynsmyndighed, arbejder på en analyse af fremtidens adoptionssystem.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst kan gøre det her i fremtiden, hvor færre børn adopteres til Danmark, og hvor der også er færre ansøgere til adoptioner, siger Astrid Krag.

Ministeren forventer, at analysen vil være klar i løbet af december, hvorefter hun i første halvdel af 2020 vil drøfte løsningsforslag med de øvrige partier i Folketinget.

DIA er en uafhængig, selvejende institution, der er godkendt af Socialministeriet.

Organisationen er resultatet af en fusion i januar 2015 af de to formidlingsorganisationer AC Børnehjælp og DanAdopt.

DIA formidler internationale adoptioner fra Bulgarien, Burkina Faso, Colombia, Filippinerne, Indien, Kina, Madagaskar, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Taiwan og Tjekkiet.

/ritzau/