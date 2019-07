Advarer: Gå ikke alene i vandet

Man løber en unødig risiko, hvis man bader alene på stranden, lyder det fra TrygFonden Kystlivredning.

Efter en vejrmæssig grå uge ser det ud til, at der er solrige dage på vej.

Det får nu livredderne til at advare mod solobadning. Ifølge TrygFonden Kystlivredning bør man aldrig bade alene.

Ifølge Lasse Serup Jensby, der er driftsleder i TrygFonden Kystlivredning, løber man en unødig risiko.

- Det er vigtigt i denne periode, at man passer på sig selv. Man skal aldrig svømme alene, for så er der ikke er nogen, der kan træde til med hjælp, hvis man kommer i vanskeligheder, siger Lasse Serup Jensby.

- Hvis man er to, og hvis uheldet skulle være ude, så er der er en, der kan ringe efter hjælp. Har man ikke nogen med, så kan man vælge en strand, hvor der er livreddere, siger han.

Foretrækker man at bade helt for sig selv, skal man tjekke vejrforholdene, og ellers skal man vælge en strand, hvor der er livreddere til stede.

- Det kan være, at man bliver overrasket over de lokale forhold. Der kan være nogle høje bølger eller ekstra vind på dagen, der skaber nogle situationer, som man ikke er vant til, siger Lasse Serup Jensby.

- Når vinden blæser, kan der opstå store bølger og en masse strøm i vandet. Hvis man er så uheldig at blive trukket længere ud i vandet på grund af strøm eller revlehuller, er det vigtigt, at man slapper af og bruger bølgerne til at komme ind mod stranden igen.

Som motionssvømmer kan man investere i en havtaske, man kan svømme med for at blive synlig for andre.

- Det skaber synlighed for, hvor man er henne, og hvis man bliver træt på sin svømmetur, kan man tage fat om havtasken og slappe lidt af, fortæller driftslederen.

- Man kan også bruge en farverig badehætte. Og så kan man informere andre badegæster eller familien, at man går ud og svømmer en tur.

Lær at svømme, gå aldrig alene i vandet, læs vinden og vandet, lær stranden at kende og slip ikke børnene af syne, lyder de fem baderåd.

/ritzau/