Advarsel til almene boliger: Skru ikke helt ned for varmen

Energikrisen får konsekvenser for de statslige bygninger. Også private opfordres til at skrue ned for varmen.

Skru lidt ned for radiatoren, men hold en konstant temperatur for at undgå skimmelsvamp. Og luft godt ud.

Sådan lyder det fra BL, Danmarks Almene Boliger, der er interesse- og brancheorganisation for cirka 500 almene boligorganisationer med tilsammen næsten en million lejere.

Det skriver Fagbladet 3F.

Meldingen kommer i forbindelse med den voksende energikrise, som eksempelvis får konsekvenser for de statslige bygninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen meddelte torsdag, at lyset på offentlige bygninger slukkes. Desuden sænkes temperaturen i bygningerne til 19 grader.

Men frygten for skimmelsvamp skal tages alvorligt. Det siger Solveig Råberg Tingey, viceadministrerende direktør i BL.

- Det er velkendt, at vi i nogle af de almene lejligheder har haft problemer med skimmelsvamp. Derfor er vi meget opmærksomme på, at det ikke skal give bedre vækstbetingelser for skimmelsvamp, at folk på grund af energikrisen skruer lidt ned for varmen, siger hun.

Grundet de stigende energipriser er det fornuftigt at spare på varme, el og vand.

- Det handler om at finde en god balance og sikre, at der er stadig er en ordentlig temperatur og et godt indeklima i ens bolig. Selv om man skruer lidt ned, siger hun.

Blandt de gode råd er at holde boligen tør og sørge for at lufte godt ud. Det indebærer at lave gennemtræk fem til ti minutter flere gange om dagen. Især på badeværelset og i køkkenet

/ritzau/