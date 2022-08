Advokat: Christianitterne kan købe område på favorable vilkår

Det er en god aftale for alle parter, at Fonden Fristaden Christiania nu kan købe den del af Christianshavns Vold, der i dag lejes af staten, for 67 millioner kroner.

Det mener Knud Foldschack, der er advokat for og bestyrelsesmedlem i fonden.

- Fonden får muligheden for at optage et statsgaranteret lån, som gør, at vi kan købe volden på nogle favorable vilkår, siger han uden at komme ind på detaljerne.

- Men vi skal også vedligeholde volden for et millionbeløb hvert år, så det er også forbundet med nogle forpligtelser.

Christianitterne får desuden gode lånemuligheder, der gør, at de selv får muligheden for at bygge på fristaden.

Lånemulighederne er de afhængige af, fordi realkreditforeningerne ikke har ønsket at udstede lån til beboerne på fristaden før, selv om de har været grundejere. Foreningerne synes ikke, at beboerne har været stabile nok.

Men ifølge Knud Foldschack er det ikke meningen, at man i første omgang vil bygge nyt på det område, som man køber.

- Det kan da godt være, at der skal bygges et hus, men det er ikke planen lige nu, lyder det.

I dag betaler beboerne på Christiania 6,5 millioner kroner til staten i leje. De udgifter slipper de for, hvis de køber dele af volden.

I stedet skal der betales mellem to og tre millioner kroner af på det statsgaranterede lån, som fonden får lov til at optage. Det er en del af aftalen, oplyser talsperson for Christiania Hulda Mader.

Alle beboere over 18 år betaler i udgangspunktet 1300 kroner for at være medlem af fonden. Dertil betales 31 kroner per kvadratmeter i leje. Disse udgifter skal være med til at betale for lånet.

Fonden modtager også leje fra de virksomheder, der har base på Christianias areal. Også disse indtægter går dertil.

/ritzau/