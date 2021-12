Advokat: Man kan ikke uddelegere ansvaret for dømte

At sende indsatte til fængsler i Kosovo bryder med Danmarks retsstatsprincipper. Man skal tage vare på både syge, udsatte og dømte, det kan man ikke bare uddelegere, siger forsvarsadvokat Kristian Braad.

Han har tidligere været ansat i Anklagemyndigheden og har været anklager i politikredse samt hos stats- og rigsadvokaten.

- Vi må aldrig nogensinde begynde at sælge ud af vores kerneopgaver, uanset hvor god prisen er.

- Det svarer i min verden til, at vi begynder at lave plejefamilieordninger i Rumænien eller sælge plejehjem til Kosovo. Vi kan faktisk lige så godt begynde at købe alle vores fængselspladser eller selve straffesagen i udlandet. Det kan alle jo godt høre, det dur ikke, siger han.

I Danmark skal alle behandles lige for loven og kulturnormerne, og det risikerer man ikke sker, når índsatte bliver sendt til et helt andet land.

Planerne om at sende indsatte til Kosovo rejser spørgsmål om, hvordan man skal sikre deres daglige rettigheder.

- Som for eksempel at man, når man er indsat og i den danske stats varetægt, bliver behandlet på et sprog, man kan forstå.

- At man har adgang til den advokat, som formentlig vil være beskikket i Danmark for én, at man har adgang til udgang og lejlighed til at se sin familie og have kontakt med familien, siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) føler sig også overbevist om, at konstruktionen i Kosovo tåler at blive trykprøvet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis det skulle komme så vidt.

- Vi har gjort, hvad vi kan for at sikre, at det her er inden for reglerne. Der vil gælde præcis de samme regler som for fængsler i Danmark.

- De udvisningsdømte har stadig mulighed for at få besøg, selv om det selvfølgelig bliver besværligt, siger han.

Regeringen, SF, Dansk Folkeparti og De Konservative har i en aftale om Kriminalforsorgen fremlagt planer om at sende 300 indsatte til Kosovo, hvor de skal afsone en fængselsstraf.

Planen er, at det er udviste kriminelle, der skal afsone udenlands.

Aftalen er endnu ikke underskrevet, og der er stadig nogle møder, førend der ligger en underskrevet kontrakt, fortalte justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag, men han er meget "fortrøstningsfuld, for begge parter synes, at det ser fornuftigt ud".

