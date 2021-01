Advokat råder avlere til at aflive sidste mink

To uger efter forbud trådte i kraft, ser det nu ud til, at de sidste overlevende mink i Danmark må lade livet.

De sidste levende mink i Danmark vil efter alt at dømme blive aflivet senest tirsdag.

Det oplyser advokat Lars Borring til Ritzau.

Han repræsenterer to besætningsejere, der af Fødevarestyrelsen er blevet påbudt at aflive tilbageværende mink.

- Jeg anser alle muligheder for at bevare de tilbageværende mink for at være udtømte, og derfor vil mit råd til mine to klienter være, at minkene aflives inden den givne frist, siger Lars Borring.

Fristen er ifølge advokaten tirsdag 2. februar.

Regeringen besluttede i november sidste år, at alle mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus, som viste nedsat følsomhed over for antistoffer.

Det betød, at landets minkavlere igangsatte aflivning af mere end 15 millioner mink.

Det kom senere frem, at lovgrundlaget ikke var på plads.

En lov blev dog vedtaget kort før jul, og 15. januar trådte forbuddet mod minkhold i kraft.

Det gælder foreløbig frem til 31. december.

Fødevarestyrelsen oplyste forleden til Ritzau, at man formodede, at der fortsat er levende mink i to besætninger.

Besætningsejerne har ifølge Fødevarestyrelsen modtaget et påbud fra styrelsen om at leve op til loven.

Lars Borring oplyser, at de to besætningsejere til det sidste har sat deres lid til et projekt, der ville sikre overlevelsen af et mindre antal mink til forskningsbrug.

Fødevarestyrelsen har tidligere oplyst, at man ikke ville bidrage med 75 millioner kroner til forskningsprojektet.

De to besætningsejere havde ifølge advokaten et håb om, at man fra politisk hold ville finde midler til projektet.

Men søndag eftermiddag står det ifølge advokaten klart, at det ikke er realistisk.

Forleden landede en bred politisk aftale om milliardkompensation til minkerhvervet.

Der er også mulighed for, at minkavlere kan benytte en såkaldt dvaleordning og modtage kompensation for faste udgifter for senere at genoptage erhvervet.

Advokaten er ikke vidende om, hvilken ordning de to besætningsejere ønsker at gøre brug af.

Den ene besætning ejes af Erik Vammen, Hobro, som tidligere har været i medierne og fortalt om sit ønske om at bevare de danske mink.

Advokaten ønsker ikke at oplyse navn eller geografisk placering for den anden besætningsejer.

/ritzau/