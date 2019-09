Advokat skal se på mulighed for at ophæve tolkekontrakt

Justitsministeren beder om en ny vurdering med henblik på at finde ud af, om kontrakt kan ophæves efter nytår.

Statens kontrakt med tolkefirmaet EasyTranslate er misligholdt, men ikke i sådan en grad, at den kan opsiges.

Det gentager justitsminister Nick Hækkerup (S), som torsdag er i samråd om tolkefirmaet EasyTranslate, der leverer tolke til blandt andet politiet, domstolene og Udlændingestyrelsen.

- Der foreligger en misligholdelse, men for at kunne ophæve kontrakten skal der være en væsentlig misligholdelse. Hvis den samme misligholdelse foreligger ved årsskiftet, så vil det være ophævebegrundende, siger Nick Hækkerup.

Trods store problemer vurderer Kammeradvokaten, at kontrakten med firmaet ikke kan opsiges, men justitsministeren har bedt Kammeradvokaten lave en ny vurdering efter nytår med henblik på at finde ud af, om kontrakten kan ophæves.

Justitsministeren har ikke et klart svar på, hvor mange retsmøder, der er blevet udsat eller aflyst grundet mangel på en tolk.

I en rapport fra Midt- og Vestjyllands Politi beskrives det blandt andet, hvordan fejlene fra EasyTranslate hovedsageligt har to konsekvenser: "At afhøringer ikke bliver foretaget", og at "retsmøder ikke gennemføres".

Hækkerup vil nu undersøge, hvor mange tilfælde der er tale om, og de økonomiske konsekvenser når tolke er udeblevet.

- Men der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad konsekvenserne er, hvis man har en retssag stillet klar, men den så ikke kan gennemføres, fordi der ikke er en tolk klar, siger Hækkerup.

- Vi er pinligt opmærksomme på, at kontrakten er misligholdt, og vi bliver nødt til at sikre os, at kontrakten bliver overholdt. Ellers må vi drage konsekvenserne, hvis situationen fortsætter, siger han.

/ritzau/