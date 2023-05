Advokat vil have det sidste danske barn i syrisk fangelejr til Danmark

Advokat Knud Foldschack er forarget over, at en mor med somalisk baggrund og hendes seksårige barn efterlades i Syrien.

Det siger han fredag, hvor en mor med marokkansk baggrund og hendes to børn er blevet tilbudt evakuering til Danmark.

- Jeg har som advokat kørt mange sager af følelsesmæssig karakter. Men jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har været en blanding af vred og uforstående, som jeg følelsesmæssigt er af denne sag.

Samtidig understreger han, at han er glad på vegne af den mor og hendes børn, som nu kan se frem til at komme til Danmark.

Kvinderne og deres børn befinder sig i IS-fangelejren al-Roj i det nordlige Syrien.

Knud Foldschack fortæller, at han har været i Syrien for nylig, hvor han har besøgt den seksårige dreng, som har dansk statsborgerskab.

Ifølge advokaten er han det sygeste barn med tilknytning til Danmark i fangelejren.

- Han kan ikke høre noget nu. Han har granatsplinter i kroppen. Han risikerer at dø. Han skal opereres, siger Knud Foldschack.

Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) siger i en skriftlig kommentar fredag, at den seksårige dreng kan blive evakueret uden sin mor, såfremt hun giver samtykke til det.

- Regeringen vil stærkt appellere til, at hun hjælper sit barn og samtykker til, at det evakueres til Danmark, hvis hun vurderer, at det er i barnets interesse, lyder det fra ministeren.

Men det er ikke en mulighed, siger Knud Foldshack.

Det skyldes blandt andet, at al-Roj er en kurdiskkontrolleret fangelejr, og de vil ikke give tilladelse til, at mødre og børn adskilles.

Derudover er det i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, påpeger advokaten.

