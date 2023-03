Advokater kritiserer Folketinget for at have særregler for Vanopslagh

Det beviser, at politikere og borgere ikke er lige for loven, at Folketinget ikke vil gå videre med sagen om Alex Vanopslaghs (LA) dobbelte husførelse.

Det siger to advokater til DR.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis det havde været en kommunalsag, så havde kommunen bedt om at få pengene tilbage og anmeldt ham til politiet, siger advokat Mads Pramming, der har speciale i socialret og sager om socialt bedrageri, til DR.

Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Han fik tilskuddet og lejligheden, fordi han havde folkeregisteradresse i Struer i perioden. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer.

Derfor har Alex Vanopslagh betalt hele tilskuddet tilbage og opsagt sin folketingsbolig.

Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets Præsidium til at undersøge, om Alex Vanopslagh bør retsforfølges.

I et skriftligt svar til DR har Folketingets formand Søren Gade (V) sagt, at man ikke vil gå videre med sagen.

Michael Bjørn Hansen, der er advokat og har ekspertise i sager om socialt bedrageri, siger til DR, at det er "absurd", at man ikke vil gå videre med sagen.

- Ud fra en eller anden objektiv betragtning, så er det jo socialt bedrageri. Fordi han snyder med nogle regler og får nogle offentlige ydelser, som han ikke er berettiget til, siger han til mediet.

Folketingets Præsidium er Folketingets ledelse og består af fem folketingsmedlemmer.

Alex Vanopslagh har erkendt, at han har handlet forkert i sagen om dobbelt husførelse. Tidligere har han sagt, at han ikke kendte reglerne godt nok.

- Det er min skyld, jeg har begået en fejl. Men det er andre, der fælder dommen og siger, hvad jeg skal betale tilbage, sagde han tirsdag.

Flere jurister har over for Dagbladet Information udtalt, at sagen bør undersøges af politiet. Det skrev avisen mandag.

Ifølge DR har Alex Vanopslagh uberettiget modtaget boligtilskud på omkring 75.000 kroner fra Folketinget.

