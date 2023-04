Lizette Risgaard forbliver formand mens anklager undersøges

Der bliver igangsat en ekstern advokatundersøgelse af formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard.

Den skal laves hurtigt. I mellemtiden er der opbakning til Risgaard som formand, siger næstformand Morten Skov Christiansen efter forretningsudvalgsmøde i FH.

- Forretningsudvalget vil gerne have svar på to ting: Episoderne og håndteringen i FH. Vi kom frem til to ting.

- Det skal være en hurtig ekstern advokatundersøgelse. Det handler både om de konkrete episoder, som der er beskrevet. De skal afdækkes, men også hvordan de er håndteret i FH, siger han.

Adspurgt om Risgaard fortsat er formand, svarer han:

- Der er fortsat opbakning til Lizette Risgaad som formand, siger han.

Lizette Risgaard vil selv kommentere på de konkrete sager senere fredag.

Mødet, som Risgaard selv har indkaldt til, kommer på baggrund af anklager mod formanden for episoder om upassende adfærd.

Flere medier beskrev torsdag aften, at Lizette Risgaard ved flere lejligheder har opført sig upassende over for flere unge mænd. Der er tale om i alt ti episoder.

I et opslag på Facebook har formanden anerkendt, at hun har udvist upassende adfærd, og at hun er dybt berørt af historierne.

- Jeg har handlet uprofessionelt som leder. Og jeg har slet ikke været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med.

Allerede inden mødet havde et af udvalgets medlemmer - Anja C. Jensen, forbundsformand i HK - skrevet om sagen på Facebook:

- Jeg tager det her ekstremt alvorligt. I kender min indstilling: Jeg har nultolerance over for krænkende adfærd, som for eksempel mobning eller seksuel chikane.

- Ikke forstået sådan, at man ikke må begå fejl, men hvis ens adfærd gør andre kede af det, utrygge eller krænker dem, så skal man ændre sin adfærd med det samme, man bliver bevidst om det, skriver hun.

Lizette Risgaard blev i 2000 næstformand i det daværende LO Storkøbenhavn. Siden bestred hun flere vigtige poster i fagbevægelsen, inden at hun i 2019 blev den første formand for det nydannede FH.

Men torsdag aften kunne flere medier altså beskrive episoder med upassende opførsel, der strækker sig tilbage til 2016.

På baggrund af anklagerne har seks ungdomsforbund meldt ud, at de ikke længere har tillid til Lizette Risgaard.

- Som repræsentanter for Fagbevægelsens Ungdom vil vi gøre det klart, at adfærden udvist af formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard er uacceptabel og bør have konsekvenser.

- Vi har i ungdomsfagbevægelsen ikke længere tillid til, at Lizette Risgaard kan stå i spidsen for vores fællesskab, lyder det fra de seks forbund.

/ritzau/