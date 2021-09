Advokatfirma: Kun Khader og hans advokat har advokatrapport fysisk

Advokatfirmaet Plesner oplyser i en skriftlig udtalelse, at det udelukkende er Naser Khader og hans advokat, Heidi Højmark Helveg, der har haft fysiske eksemplarer af den advokatrapport, som Weekendavisen fredag bringer informationer fra.

Samtidig konkluderer Plesner, at advokatrapporten, der er afbilledet i Weekendavisen, er af et af de to fysiske eksemplarer af rapporten.

Plesner begrunder det med, at der på alle elektroniske udgaver af rapporten har været et vandmærke, der viser navnet på den person, der har haft dokumentet åbnet.

I udtalelsen skriver Plesner, at man kan se på billedet i Weekendavisen af advokatrapporten, at der ikke er et vandmærke, og at billedet altså må være af et af de fysiske eksemplarer.

- Det Konservative Folkeparti og vi har behandlet sagen og alle data med respekt af karakteren af de strengt fortrolige oplysninger, både af hensyn til de indberettede kvinder og af hensyn til Naser Khader, siger Niklas Korsgaard Christensen, der er managing partner hos Plesner.

Årsagen til at Naser Khader og hans advokat har haft adgang til dokumenterne, er, at han har skullet kende til de beskyldninger, der blev fremsat mod ham, og hvilke oplysninger, der indgår i undersøgelsen, så han kunne svare på beskyldningerne, skriver Plesner i udtalelsen.

På første side af advokatrapporten står der, at oplysningerne i rapporten er strengt fortrolige, og at de ikke må deles med andre, fremgår det af udtalelsen.

Konservative oplyser til Ritzau, at partiet ikke ønsker at kommentere oplysningerne.

