Advokatfirma skal undersøge sag om Frank Jensen

Jyllands-Postens historie om flere krænkelser foretaget af Frank Jensen (S) skal nu undersøges af advokater.

For at bekæmpe krænkende adfærd har Socialdemokratiet før etableret en ordning med et advokatfirma, der skal tage hånd om sager med krænkelser.

Det samme advokatfirma er lørdag blevet bedt om også at se på sagen om Frank Jensen (S), der tidligere har krænket to kvinder gennem fysiske berøringer.

Det fortæller Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet.

Sagen om Frank Jensen, der er overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet, er blevet beskrevet lørdag i Jyllands-Posten.

- Vi har vedtaget nogle retningslinjer og etableret en uafhængig advokatordning.

- Der har jeg nu taget initiativ til, at den her advokatordning skal gennemgå de ting, der er kommet frem i Jyllands-Posten i forhold til Frank Jensen, siger Jan Juul Christensen.

I Jyllands-Postens historie er Maria Gudme en af de to kvinder, der fortæller om episoderne. Hun er i dag folkevalgt til regionsrådet i Hovedstaden.

I 2012 var hun 23 år, og på et værtshus med en række andre socialdemokrater endte hun med at sidde ved siden af Frank Jensen.

Her lagde han sin hånd på hendes lår, og derefter førte han den længere op ad hendes lår op under hendes kjole, beskriver hun.

I et Facebook-opslag skriver Frank Jensen lørdag, at episoder og detaljer kan opleves forskelligt. Uden at nævne Maria Gudmes navn konstaterer han, at en tidligere ansat efter et budgetseminar "oplevede grænseoverskridende adfærd fra min side".

- Det vil jeg gerne undskylde, tilføjer Frank Jensen uden i øvrigt at kommentere episoden.

Jan Juul Christensen er enig med sin partifælle i, at der er blevet begået fejl.

- Frank Jensen har været ude at beklage og undskylde.

- Jeg mener også, at sådan som de historier er beskrevet, så burde de selvfølgelig ikke være foregået.

- Derfor er det alvorlige ting, som er kommet frem. Og det er nu det, der også skal kigges på via advokatfirmaet og advokatundersøgelsen, siger Jan Juul Christensen.

