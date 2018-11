Advokatfirmaet Bech-Bruun har rådgivet skattesvindler-bank

Bech-Bruun, der stod for statens undersøgelse af svindel med udbytteskat, har selv rådgivet i sagen.

Advokatfirmaet Bech-Bruun, der står for undersøgelse af svindel med udbytteskat, har rådgivet en bank, der har været med i svindlen.

Det skriver DR og Politiken torsdag. Samtidig fortæller skatteminister Karsten Lauritzen (V), at han nu er i dialog med Bech-Bruun om dobbeltrollen.

- Skattestyrelsen og Kammeradvokaten har fået nye oplysninger om, at Bech-Bruun optræder i dokumenter, som Skattestyrelsen og kammeradvokaten har fået.

- Jeg har henvendt mig og bedt dem om at redegøre for dette her, hvor man har rådgivet om nogle ting, sagde Karsten Lauritzen på et pressemøde om status på arbejdet med den svindel med refusion af udbytteskat, der har kostet statskassen op mod 12,7 milliarder kroner.

Bech-Bruun vandt i 2017 opgaven med at granske svindlen med udbytteskat. En opgave til 3,5 millioner kroner.

Ifølge Politiken har Bech-Bruun dog i 2014 rådgivet den tyske North Channel Bank om amerikanske pensionsfonde og dansk udbytteskat.

Amerikanske pensionsfonde har stået bag størstedelen af svindlen med refusion af udbytteskat.

- Netop folkene bag North Channel Bank var blandt de allerstørste spillere, som var med til at organisere angrebet på den danske statskasse ved hjælp af amerikanske pensionsfonde.

- Det var North Channel Bank som på anmodning fra bagmandspolitiet i Danmark blev ransaget af tysk politi i sommeren 2017, og to af de involverede i banken blev i den forbindelse sigtet af bagmandspolitiet, skriver Politiken.

Ifølge Bech-Bruuns administrerende direktør Christian Ejvin Andersen har ledelsen i advokatselskabet ikke vidst noget om rådgivningen.

- Vi fik et brev fra skatteministeren i forgårs, hvor han gav disse oplysninger. Det var nyt for ledelsen i Bech-Bruun, siger han til Politiken.

Til DR siger direktøren:

- Vi er i mere end fuld gang med at undersøge sagen internt.

- Vi arbejder på fuldt tryk – det er en meget omfattende intern undersøgelse med henblik på selv at få klarhed over sagen, og så vi kan svare skatteministeren og forklare os over for offentligheden så hurtigt som muligt.

/ritzau/