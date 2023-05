Undersøgelse af krænkelses-anklager i FH ventes færdig før sommer

En advokatundersøgelse i sagen om krænkelsesanklager mod den tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard ventes færdig før sommerferien.

Det oplyses i en pressemeddelelse, efter at forretningsudvalget i FH tirsdag har holdt et flere timer langt møde.

- Derefter skal FH's kompetente organer behandle resultatet af undersøgelsen, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær kongres, lyder det.

Ud over at kigge ind i de krænkelsesanklager, der er blevet fremsat mod Lizette Risgaard, skal undersøgelsen forsøge at klarlægge, hvordan sagen er blevet håndteret internt i hovedorganisationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Advokatundersøgelsen blev iværksat fredag, men tirsdag er rammerne for undersøgelsen blevet godkendt af FH's forretningsudvalg.

Det er det såkaldte kommissorium, som har fået grønt lys.

Efter mødet udtaler HK-formand Anja C. Jensen, at det har været et svært møde.

- Vi har tydeligvis diskuteret, men vi har været i et stormvejr før, siger hun.

- Lige nu synes jeg ikke, at man skal tale om retfærdighed. Det vigtige er, at ingen står over fællesskabet.

Hun forklarer, at hun under mødet er blevet mødt af kritik fra forretningsudvalgets øvrige medlemmer.

- Jeg har fået kritik, og der er også fejl, som jeg har begået. Men jeg fastholder, at HK var nødt til at stille sig, hvor vi gjorde, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

HK var det første medlemsforbund til at trække støtten til Lizette Risgaard. Det skete fredag.

Siden fulgte en lang række medlemmer efter med samme udmelding.

62-årige Risgaard blev fældet af sager, hvor en række mænd stod frem i flere medier og anonymt fortalte om at have oplevet upassende adfærd fra den nu tidligere formands side.

Den grænseoverskridende adfærd havde stået på over en årrække, og den handlede for det meste om, at Lizette Risgaard havde svært ved at holde hænderne for sig selv.

De blev ifølge mændene ved flere lejligheder placeret på deres numse.

Lizette Risgaard endte med at meddele sit exit på Facebook søndag morgen.

/ritzau/