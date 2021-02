Advokatundersøgelse af Frank Jensen finder 12 krænkelsessager

Advokater har fundet 12 episoder med krænkende adfærd fra eks-overborgmester i København Frank Jensen.

Advokatfirmaet Kromann Reumert har afsluttet en undersøgelse af Københavns tidligere overborgmester Frank Jensens adfærd.

Der er fundet 12 episoder, som involverer beskyldninger om krænkelser.

- Jeg er lettet over, at de to advokatundersøgelse nu er gennemført.

- Jeg har deltaget i begge advokatundersøgelser for at medvirke til en ordentlig behandling af de henvendelser, der er fremkommet, samtidig med de ligger mange år tilbage i tiden, udtaler Frank Jensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Rapporten er bestilt af Københavns Borgerrepræsentation.

I undersøgelsen fremgår det, at advokaterne har modtaget oplysninger om flere episoder.

- Substansen i beskrivelsen af det passerede har imidlertid været meget uklar, og vi har i tre tilfælde modtaget oplysninger om påståede konkrete hændelser relateret til navngivne kvinder, som imidlertid er blevet afvist af de kvinder, som har været angivet som involveret i episoderne, lyder det.

/ritzau/